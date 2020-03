Google gaat vanaf september standaard de mobiele versie van een site gebruiken om weer te geven in de zoekresultaten.

De trend naar mobiele versies is al sinds 2016 aan de gang, maar vanaf september gaat het bedrijf sites standaard indexeren op basis van hun mobiele versie. Het bedrijf begon vorig jaar al met testen en vandaag doet het dat al voor zo'n zeventig procent van het web.

Dat wil zeggen dat titels en stukjes tekst die Google over een site weergeeft standaard gebaseerd zijn op wat in de mobiele versie wordt weergegeven.

Webmasters die grote verschillen hebben tussen hun mobiele site en de desktopversie best aanpassingen uitvoeren. Vooral als de mobiele site geen gestructureerde data toont kan dat gevolgen hebben voor de rangschikking in de zoekmachine van Google. Wie en responsieve site of dynamic serving website heeft hoeft zich nergens zorgen om te maken.

Klassieke sites worden nog steeds bezocht door de crawler van Google, dat is de 'robot' die sites bezoekt en in kaart brengt, maar veel minder. Websitebeheerders zullen dus twee soorten crawlers zien, maar op termijn wordt vooral de mobiele versie opgevraagd om te indexeren.

