Google gaat in beroep tegen Franse boete

Google gaat in beroep tegen de recordboete waartoe ze in Frankrijk veroordeeld werd. Dat bleek woensdag, enkele dagen nadat de Franse privacywaakhond CNIL het techbedrijf een boete van 50 miljoen euro had opgelegd omdat het bedrijf niet open genoeg is over de gegevens van gebruikers.