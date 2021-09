Internetgigant Google heeft aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen de boete van 500 miljoen euro die de Franse concurrentiewaakhond het bedrijf had opgelegd. De zaak draait rond de zogenaamde naburige rechten op nieuwsberichten, waarvan Google fragmenten publiceert.

De techreus kreeg de boete omdat het niet 'te goeder trouw' met de uitgevers onderhandeld heeft over de vergoeding voor dat gebruik van nieuwsberichten. 'Wij gaan niet akkoord met bepaalde juridische elementen en zijn van mening dat de boete buiten proportie is in vergelijking met de inspanningen die we hebben geleverd', verklaarde Sébastien Missoffe, de topman van Google Frankrijk, in een persbericht.

Geen gehoor

Google kreeg vorig jaar opdracht van de Franse karteltoezichthouder om een deal te sluiten over de plaatsing van nieuwsartikelen op Google News Service, maar heeft daaraan geen gehoor gegeven, aldus de concurrentiewaakhond. Snel nadat de Autorité de la concurrence de boete wereldkundig maakte, maakten Google en het Franse persagentschap AFP bekend dat een akkoord nabij is.

