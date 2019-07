Google gaat de virtualisatiesoftware van VMware ondersteunen in Google Cloud. Het is daarmee de derde cloudgigant waarmee VMware samenwerkt.

Bedrijven die VWware gebruiken, zullen nog dit jaar hun gevirtualiseerde workloads rechtstreeks naar Google Cloud kunnen sturen. Dat zijn techgiganten Google en VMware overeengekomen.

De integratie van de twee werd ontwikkeld door CloudSimple, het bedrijf dat ook vSphere naar Microsoft Azure heeft gebracht. "Dit geeft klanten een brede keuze voor hoe ze hun VMware workloads in een hybride omgeving kunnen uitzetten, van moderne containerapplicaties met bijvoorbeeld Anthos, tot op virtuele machines gebaseerde applicaties met VMware," schrijft Thomas Kurian, CEO van Google Cloud in een blog post.

Google is de derde van de grote cloudgiganten die een deal maakt met VMware. In mei deed Microsoft al hetzelfde, en AWS heeft ondersteuning voor VMware sinds 2017. De virtualisatiesoftware van VMware is dan ook een van de belangrijkste spelers voor 'on-premises' datacenters. Het bedrijf zet de laatste tijd erg in op de hybride cloud, die volgens VMware het beste van twee werelden biedt: bekende, vertrouwde virtualisatiesoftware, op een schaalbare infrastructuur.