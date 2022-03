Grote deal in cybersecurityland. Google zegt dat het later dit jaar beveiliger Mandiant gaat overnemen. De deal is goed voor zo'n 5,4 miljard dollar, omgerekend bijna vijf miljard euro.

Mandiant brengt een SaaS-product rond beveiliging uit dat moet helpen om snel antwoorden te bieden op beveiligingsvraagstukken. Met de overname heeft Google een reeks extra functionaliteiten voor zijn cloudactiviteiten, waardoor het richting end-to-end security gaat, met een volledige beveiligingssuite, en advies voor klanten om hun belangrijke beveiligingslekken te dichten.

Geruchten over een verkoop van Mandiant lopen al langer, met onder meer Microsoft als mogelijke geïnteresseerden. Nu lijkt Google echter de deal te hebben beslecht. Met de overname krijgt de techgigant 53% van de aandelen in handen. De overname zou later dit jaar helemaal rond moeten zijn.

SolarWinds

De naam Mandiant doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de firma kwam de laatste jaren vaak in het nieuws via zijn dochterbedrijf FireEye, dat werkt rond het bestrijden van hacks en het zoeken naar beveiligingslekken. Het securitybedrijf was bijvoorbeeld een van de eersten om de SolarWinds hack te rapporteren. Mandiant verkocht FireEye vorig jaar aan een investeringsgroep, die de firma samenvoegde met het voormalige McAfee tot beveiligingsbedrijf Trellix.

