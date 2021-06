Google stelt de afbouw van het gebruik van cookies met bijna twee jaar uit. Dat schrijft de technologiegigant dinsdag in een blogpost. Door die cookies kan de zoekrobot advertenties verkopen op basis van het zoekgedrag van individuele internetgebruikers.

Het bedrijf uit Californië schrijft op zijn blog dat het meer tijd nodig heeft om zijn nieuw systeem te testen en in gebruik te nemen. Het nieuwe systeem respecteert volgens Google de privacy van zijn gebruikers beter.

Google maakte vorig jaar al bekend dat het een 'privacy sandbox' gaat inbouwen in Chrome, de meest gebruikte browser wereldwijd. Daardoor zouden cookies van andere bedrijven niet meer goed werken. Door middel van cookies wordt het surfgedrag van zeer dichtbij gevolgd en kunnen adverteerders persoonlijk gerichte reclame sturen. Technologiebedrijven zoals Google worden al jarenlang bekritiseerd vanwege het gebruik van die cookies.

In maart gaf Google aan vanaf 2022 enkel nog technologie te gebruiken die de privacy beschermt, gebaseerd op geanonimiseerde data. Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar ging het bedrijf een nieuw systeem testen dat gerichte reclame mogelijk maakt voor groepen gebruikers met een vergelijkbaar surfgedrag, de zogenaamde 'FLoCs'.

'Hoewel er al veel vooruitgang werd geboekt in verband met dit initiatief, is het duidelijk geworden dat we meer tijd nodig hebben om dit goed te doen in het volledige ecosysteem', aldus Google.

Het gebruik van cookies zal volgens de nieuwe planning tegen eind 2023 afgebouwd zijn.

