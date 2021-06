Google gaat zoekresultaten over belangrijk nieuws, vooral dan het soort dat net is uitgekomen, van een waarschuwingslabel voorzien. De techgigant wil mensen laten weten dat zoekresultaten onbetrouwbaar kunnen zijn.

Het bedrijf lijkt lessen te trekken uit enkele belangrijke nieuwsevenementen van de voorbije jaren, waaronder bijvoorbeeld de presidentsverkiezingen in de VS, maar ook rond de verwarring na aanslagen. Op die momenten wordt er vaak desinformatie verspreid, die dan terecht komt in de hogere regionen van de zoekresultaten. Het label, dat bij nieuw opkomende onderwerpen wordt gezet, geeft gebruikers het advies om later nog eens terug te komen, wanneer er meer informatie beschikbaar is.

Volgens Google duurt het vaak even voordat betrouwbare media, het soort dat getuigenissen en bronnen gaat verifiëren, informatie online zet. In de eerste minuten en uren nadat iets gebeurt, is het dus vaak erg chaotisch. Op zo'n momenten komen vooral sites die sensationele nieuwsartikels brengen aan de bak. Met de waarschuwing hoopt Google zo de golf van desinformatie een beetje te temperen.

