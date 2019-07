Antivirusbedrijf Avast heeft bekendgemaakt dat het zeven zogeheten 'stalkerware' apps gevonden heeft op de Play Store. De programma's, die bedoeld zijn om het doen en laten van iemand te volgen, waren samen meer dan 130.000 keer geïnstalleerd.

De apps stonden in de store onder namen als "Track Employees Check Work Phone Online Spy Free," "Spy Kids Tracker," "Phone Cell Tracker," "Mobile Tracking," "Spy Tracker," "SMS Tracker," of "Employee Work Spy." Google heeft vier van de apps verwijderd, nadat Avast het bedrijf attent maakte op de privacy-inbreuken. Google meldt dat Android commerciële spyware-apps verbiedt en vraagt mensen apps te rapporteren die de regels overtreden.

Zogeheten stalkerware wordt aangeboden als een manier om de veiligheid van kinderen in het oog te houden, of om gestolen smartphones terug te vinden. In de praktijk worden ze echter vaak misbruikt door mensen die er hun partner mee stalken. Dat moet ook blijken uit veel van de reviews. De apps hebben de mogelijkheid om de telefoon te tracken en locatiedata door te sturen naar een mailadres van de aanvaller, of om contacten, telefoongesprekken en berichten te verzamelen en te delen. Om de app te installeren, hebben aanvallers fysieke toegang nodig tot het toestel van het slachtoffer, maar eens aangezet, blijven de apps vaak verborgen terwijl ze het hele doen en laten van de gebruiker doorsturen.

"Deze apps zijn bijzonder onethisch en vormen een probleem voor de privacy. Ze zouden niet op de Google Play Store mogen staan, omdat ze crimineel gedrag promoten, en misbruikt kunnen worden door werkgevers, stalkers en jaloerse partners om hun slachtoffers te bespioneren," zegt Nikolaos Chrysaidos van Avast.

Securitybedrijven zoals Avast, Kaspersky, Symantec en Malwarebytes zijn in de voorbije maanden begonnen met het blokkeren van stalkerware. De apps worden gezien als kwaadaardige trackers en de securitysoftware zal mensen ook waarschuwen dat ze gevolgd worden.