Google haalt 'vrouwentracker' niet uit de Play Store

Absher is een e-government-app voor Saudi-Arabië. Gebruikers kunnen er onder meer vacatures bekijken, boetes betalen of licenties aanvragen. In de app zit echter ook een deel dat Saudische mannen toelaat om de bewegingsvrijheid te beperken van de vrouwen die volgens Arabische wetgeving onder hun hoede staan (meestal echtgenotes, dochters of zusters). Het is dat laatste waarvoor de app nu onder vuur komt te liggen.

Een rapport van techsite Insider bracht de bal aan het rollen. Het rapport beschrijft hoe mannen de app kunnen gebruiken om de vrouwen in hun leven te controleren. Ze kunnen via de app onder meer toestemmingen om te reizen weigeren, of aangeven dat ze een sms willen krijgen wanneer bepaalde paspoorten gescand worden in luchthavens. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en Human Rights Watch hebben al tegen de app geprotesteerd, omdat deze functies gebruikt kunnen worden om vrouwen te onderdrukken, en misbruik in de hand kunnen werken.

Ook Amerikaanse politici beginnen nu vragen te stellen. Congresleden hebben een brief geschreven naar zowel Apple als Google met de vraag om de mobiele app te verwijderen. De congresleden omschrijven de app daarin als een 'vrouwentracker'. Als antwoord meldt Google nu dat de app in de Play Store blijft. Apple is de zaak nog aan het onderzoeken, volgens CEO Tim Cook, maar heeft nog geen beslissing genomen.

Die beslissing is echter niet zo simpel als ze op het eerste zicht misschien lijkt. Grote techgiganten geven meestal aan dat ze zich houden aan de wetten van het land waarin hun tchnologie gebruikt wordt. De Absher-app is specifiek gemaakt voor Saudi-Arabië, en dat houdt in dat het ook aan (redelijk unieke) voogdijwetten van het land mobiel maakt. Onder die regelgeving moet elke vrouw bijvoorbeeld toestemming krijgen van een mannelijke 'voogd' om te reizen of te solliciteren voor een job. Met de app, zo zeggen voorstanders, wordt een hele hoop administratieve rompslomp vermeden en krijgen vrouwen net meer kansen. Tegenstanders, waaronder de politici die nu de brief geschreven hebben, geven dan weer aan dat het niet aan Amerikaanse bedrijven is om seksistische en patriarchale regels van de Saudische overheid te ondersteunen.