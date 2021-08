Na een drietal jaar ontmantelt Google zijn 'Health' departement. David Feinberg, die aan het hoofd stond van Google Health, verlaat het bedrijf.

Google nam David Feinberg in 2018 aan als VP voor Google Health, een rol die voor hem gecreëerd werd. De man vertrekt nu bij de techgigant om CEO te worden van Cerner, een bedrijf dat zicht specialiseert in elektronische patiëntendossiers.

Met dat vertrek komt er ook een einde aan de gezondheidsdivisie van Google. Google Health werd opgericht om alle gezondheidsprojecten van de gigant te bundelen, maar de divisie zou niet in die vorm blijven bestaan. Volgens Google op Twitter lopen de projecten nog wel door, en ook de merknaam Google Health blijft bestaan, maar de teams zullen weer verdeeld worden over verschillende departementen. Bij de projecten van Google Health zit onder meer een kunstmatige intelligentie die borstkanker moet voorspellen, een app om doktersafspraken te boeken en eentje waarmee patiënten (in de VS) hun medisch dossier kunnen raadplegen.

