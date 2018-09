Google Images vermeldt voortaan maker en eigenaar van beelden

Google laat in een blogpost weten dat het voortaan samenwerkt met CEPIC (Coordination of the European Pucture Agencies Stock)) en IPTC (International Press Telecommunications Council). Daardoor zullen zo veel mogelijk beelden die opduiken in Google Images voorzien worden van metadata.

Gebruikers kunnen zo doorklikken naar 'image credits' waar ze de maker van het beeld te zien krijgen. In de komende weken worden ook gegevens rond copyright toegevoegd.

"Het is traditioneel moeilijk om de maker van beelden op het web te weten te komen, of wie de rechten ervan bezit. Vaak zit die informatie in de metadata is ze de sleutel om het copyright van beelden te beschermen." Aldus Google in een blogpost.

Die uitleg is echter maar het halve verhaal. Hoewel het niet de schuld van Google is dat gebruikers via Google Images beelden zoeken en zonder toestemming hergebruiken, maakte de dienst het voor niet-professionele gebruikers een pak makkelijker om afbeeldingen te vinden en te downloaden zonder de originele site te bezoeken waar vaak eventuele informatie over rechten en eigendom vermeld staan.

Google kreeg daar in het verleden al vaker kritiek op van artiesten en mediabedrijven en maakte het begin dit jaar al lastiger om afbeeldingen uit Google Images zomaar te downloaden. Dit lijkt daarin de volgende stap om makers en eigenaars van beelden te sussen omdat hun werk zomaar van Google te plukken valt.