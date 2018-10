Google integreert beheersoftware in Kubernetes

"Cloud mist een simpele manier om de cloud te combineren met je on-premise diensten." Ziedaar het probleem dat Urs Hölzle, SVP Technical Infrastructure bij Google, ziet in het huidige techlandschap. "We doen allemaal dingen op onze eigen manier, dus cloud providers implementeren dingen op hun manier en zo krijg je verschillen in platformen die helemaal niet verschillend moeten zijn. Heel simpele procedures die op elke cloud anders zijn. En dat wordt erger, want heel wat bedrijven hebben een muticloud strategie; da's te veel werk."

Hölzle geeft het voorbeeld van een IDC-studie die aantoont dat sinds de komst van cloud de serverkosten met 15 procent gezakt zijn. De admin-kosten, daarentegen, gingen omhoog met 83 procent. Een van de oplossingen voor dat probleem, eentje die al jaren bestaat, zijn containers. "Ze wikkelen een applicatie en alles wat die applicatie nodig heeft om te draaien in één handig pakketje", aldus Hölzle. "Dat zorgt ervoor dat je de app kan draaien in verschillende omgevingen." Google begon in 2003 met containers en releaste in 2014 Kubernetes, een van de populairste containerapplicaties op de markt. "Drie-kwart van de enterprises gebruikt nu Kubernetes", zegt Hölzle.

Op de eigen servers

Nieuwste telg in dat verhaal is nu Google Kubernetes Engine On-prem, een manier om dezelfde containersoftware die al in de cloud draait, los te laten op de eigen servers. "Je werkt met dezelfde software on-prem of in publieke cloud. Zo moet je niet rondspringen tussen verschillende tools en systemen, en moet je ook niet aparte trainingen geven", aldus nog Hölzle.

Daarnaast kondigt Google ook een integratie aan met Istio, een open source managementsoftware die de high level services van Kubernetes regelt. " Zodat je alles kan beheren en monitoren vanop eenzelfde plaats, ook als die op verschillende platformen en plekken staan", aldus Hölzle. "Istio standaardiseert security policies, authenticatie en logging, zodat het niet alleen de container is die identiek is over verschillende platformen, maar ook veel van de service scripts."

Het eindproduct is dan Cloud Services Platform: een combinatie van Kubernetes en Istio. "Voor veel mensen is cloud strategie lift-and-shift van bestaande code en nieuwe pplicaties op cloud maken. Maar met zo'n platform kan je ze beter laten samenwerken, je hebt betere service en security, en het is compatibel met heel wat andere openbronplatformen."