In communicatietijden die gedomineerd lijken te worden door Zoom en Teams, doet Google een interessante zet. Het bedrijf integreert zijn eigen videodienst Meet in de Gmail-app voor Android en iOS, en hoopt zo een (groter) graantje mee te kunnen pikken van de boomende videovergadermarkt.

De aankondiging van de integratie van Meet in Gmail volgt amper een maand nadat de internetgigant zijn beveiligde videodienst voor iedereen gratis had gemaakt. Meet ondersteunt videogesprekken tot honderd deelnemers en biedt - net als Zoom - de mogelijkheid om meetings in te plannen (via Google Agenda) en om het scherm met andere gebruikers te delen.

Beveiligde aanmelding

De nieuwe functie wordt 'in de loop van de komende weken uitgerold' en breidt de Gmail-app dan uit met een Meet-tabblad. Van daaruit kunnen gebruikers met één druk op de knop vergaderingen bijwonen of links genereren om mensen voor een meeting uit te nodigen, compleet met een code voor een beveiligde aanmelding.

Gmail-gebruikers die geen interesse hebben in Meet kunnen de functie eenvoudig uitschakelen en onzichtbaar maken via het instelmenu van de app.

