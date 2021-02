Google introduceert 'green room' om beeld en geluid te checken voor meeting

De videobeldienst Google Meet is via een update uitgebreid met een zogeheten 'green room'. Dat is een virtueel plekje waar gebruikers, voordat ze aan de vergadering beginnen, de beeld- en geluidskwaliteit van hun stream kunnen controleren, of hun kapsel nog snel even kunnen fatsoeneren.

© Getty Images

Google Meet liet al langer een voorvertoning van jezelf zien voordat de vergadering daadwerkelijk begint. Dat hielp je om de cameralens wat beter te richten en soms ook om die vuile sok op de achtergrond nog gauw even weg te moffelen. Realistischer De green room-functie gaat een stap verder. Voorafgaand aan de vergadering verschijnt er een nieuwe functie om de instellingen van je camera en microfoon te controleren en eventueel bij te regelen. Deze preview is veel realistischer, omdat ze bijvoorbeeld ook rekening houdt met de kwaliteit van de internetverbinding. Anders gezegd: je krijgt precies te zien en te horen wat je gesprekspartners even later zullen zien en horen. Dit gebeurt aan de hand van een testvideo-opname van zes seconden, die je meteen daarna kan terugkijken. Onderdelen die de test goed doorstaan, krijgen een groen vinkje. Maar als Google Meet problemen detecteert die kunnen opduiken tijdens de vergadering, zoals een hinderlijke echo, krijgt de gebruiker daar ook een melding van. Google Meet liet al langer een voorvertoning van jezelf zien voordat de vergadering daadwerkelijk begint. Dat hielp je om de cameralens wat beter te richten en soms ook om die vuile sok op de achtergrond nog gauw even weg te moffelen.De green room-functie gaat een stap verder. Voorafgaand aan de vergadering verschijnt er een nieuwe functie om de instellingen van je camera en microfoon te controleren en eventueel bij te regelen. Deze preview is veel realistischer, omdat ze bijvoorbeeld ook rekening houdt met de kwaliteit van de internetverbinding. Anders gezegd: je krijgt precies te zien en te horen wat je gesprekspartners even later zullen zien en horen. Dit gebeurt aan de hand van een testvideo-opname van zes seconden, die je meteen daarna kan terugkijken.Onderdelen die de test goed doorstaan, krijgen een groen vinkje. Maar als Google Meet problemen detecteert die kunnen opduiken tijdens de vergadering, zoals een hinderlijke echo, krijgt de gebruiker daar ook een melding van.