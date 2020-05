Google heeft woensdag een nieuwe versie van zijn Wifi-router uitgebracht, het eerste model dat ook in België uitkomt. De zogeheten Nest Wifi kan desgewenst worden uitgebreid met extra toegangspunten, voor een betere dekking, die elk zijn uitgerust met de Google Assistent, een speaker en microfoon.

De Nest Wifi is de opvolger van de Google Wifi uit 2016, die in België officieel nooit op de markt is gekomen. Het nieuwe model is vooral krachtiger. Zo gaat het om een AC2200-router (voorheen AC1200) met 4x4 5GHz-datastromen naast 2x2 2,4GHz-verbindingen. Processor van dienst is een 64-bits quadcore ARM met een kloksnelheid van 1,4 GHz, en ook dat is een verbetering. Het moet volgens Google voldoende zijn om tot tweehonderd verschillende apparaten te connecteren en om simultaan meerdere 4K-video's te streamen.

Uitbreiden met toegangspunten

De router zelf (rechtstreeks aan te sluiten op de modem) biedt volgens Google voldoende dekking voor een oppervlakte van 120 m². Voor een groter bereik kan de Nest Wifi worden uitgebreid met een of meerdere toegangspunten: met één punt neemt het bereik toe tot 210 m², met twee punten kan tot 300m² worden gecoverd. De toegangspunten hebben overigens hetzelfde stijlvolle design als de router, maar dan een fractie kleiner. In sommige markten komt het apparaat trouwens in drie kleuren uit; in België moeten we genoegen nemen met de versie in sneeuwwit.

Elk toegangspunt beschikt zoals gezegd over een microfoon en een luidspreker voor de Google Assistent. De speaker is volgens de fabrikant identiek aan die van de Nest Mini. Met de ingebakken spraakassistent bedien je de slimme gadgets in je woning, speel je muziek af via Spotify of vraag je simpelweg naar de weersvoorspelling of de sportuitslagen. Met de privacyschakelaar op het toegangspunt kan je de microfoon trouwens op elk gewenst moment uitschakelen.

Smartphone-app

Bij de Nest Wifi hoort ook een smartphone-app waarmee je de instellingen van het draadloze netwerk beheert. Zo is het mogelijk om bepaalde toestellen op het netwerk prioriteit te geven (denk aan een spelconsole, de hardware die je voor Netflix gebruikt, ...) en om de schermtijd van kinderen aan banden te leggen. Sommige netwerkfuncties zijn ook via de Google Assistent toegankelijk. Je kan bijvoorbeeld vragen wat de actuele internetsnelheid is of de wifi-verbinding pauzeren (en dat desgewenst zelfs voor één toestel, zoals de iPad of PlayStation).

De prijzen, tot slot. Een bundel van één router en één toegangspunt kost € 259. Voor een losse router betaal je € 159, voor een extra toegangspunt € 139.

© Google

