Technologiegigant Google gaat de volgende tien jaar ongeveer één miljard euro investeren in digitale infrastructuur en in groene stroom in Duitsland.

Google gaat zijn cloudcenter in Hanua, in de buurt van Frankfurt in het westen van Duitsland, uitbreiden tot 10.000 vierkante meter. Het bedrijf wil daarnaast ook een nieuwe installatie voor de opslag van internetgegevens in de regio Berlijn-Brandenburg, in het oosten van Duitsland. Google wil daarmee zijn grootste concurrenten voor clouddiensten, Microsoft en Amazon, het vuur aan de schenen leggen.

Tegen 2030 koolstofvrij

Om deze energieverslindende digitale infrastructuur te laten draaien, gaat Google ook massaal investeren in zonne- en windenergie. Dat zou tot tachtig procent van de nodige stroom moeten leveren. 'Het is een belangrijke stap in onze doelstelling om tegen 2030 koolstofvrij te zijn', klinkt het. Het Duitse filiaal van Engie zal instaan voor de aanleg van de zonnepanelen en windmolens, goed voor 140 megawatt.

De Duitse regering reageerde tevreden op de aankondiging van Google. De Duitse minister van Economie Peter Altmaier had het dinsdag over 'een sterk signaal' voor de aantrekkelijkheid van de grootste economie van Europa. Google telt in Duitsland al vier sites: in Berlijn, Frankfurt, Hamburg en München, waar samen zo'n 2.500 mensen werken.

