Van de vijf grote techgiganten slurpt Apple het minste data op bij gebruikers, Google het meest. Dat moet blijken uit een studie.

StockApps, een beursapp die ook aan marktanalyse doet, keek voor zijn studie naar de soorten data die Google, Twitter, Apple, Amazon en Facebook over gebruikers verzamelen. Daaruit moet blijken dat Google de grootste slurper is van gegevens, met 39 datapunten per gebruiker. Apple is de beste leerling van de klas, privacygewijs, met 12 datapunten.

Apple is een tijd geleden op de privacykar gesprongen en prijst zichzelf aan als het systeem dat je privacy beter beschermt dan anderen. Het bedrijf zegt, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten, niet gedreven te zijn door advertenties voor zijn inkomsten. Het hoeft dus minder data te verzamelen om advertenties te verkopen, en doet dat volgens dit rapport dan ook.

Aantal datapunten die grote techbedrijven verzamelen. © StockApps

Aan de andere kant is er Google, 's werelds grootste adverteerder, die het slechtst uit het rapport komt. 'Gebruikers hebben niet de tijd, het geduld of de energie om uit te vissen welke informatie websites opslaan en hoe ze die gebruiken. Daaruit volgt dat ze Google vaak toestemming geven om alle data te verzamelen die het bedrijf nodig heeft, door hun privacydoelstellingen goed te keuren', zegt Edith Reads van StockApps daarover.

Opvallend in het onderzoek is dat Facebook maar 2 datapunten meer verzamelt dan Apple. Dat is voornamelijk data die gebruikers zelf ingeven. Nog volgens StockApps verzamelen elk van de vijf bedrijven specifieke categorieën van gegevens, waarbij Google wederom de meeste categorieën verzameld, over verschillende systemen van locatie en Gmail-berichten tot websitegebruik.

StockApps, een beursapp die ook aan marktanalyse doet, keek voor zijn studie naar de soorten data die Google, Twitter, Apple, Amazon en Facebook over gebruikers verzamelen. Daaruit moet blijken dat Google de grootste slurper is van gegevens, met 39 datapunten per gebruiker. Apple is de beste leerling van de klas, privacygewijs, met 12 datapunten. Apple is een tijd geleden op de privacykar gesprongen en prijst zichzelf aan als het systeem dat je privacy beter beschermt dan anderen. Het bedrijf zegt, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten, niet gedreven te zijn door advertenties voor zijn inkomsten. Het hoeft dus minder data te verzamelen om advertenties te verkopen, en doet dat volgens dit rapport dan ook. Aan de andere kant is er Google, 's werelds grootste adverteerder, die het slechtst uit het rapport komt. 'Gebruikers hebben niet de tijd, het geduld of de energie om uit te vissen welke informatie websites opslaan en hoe ze die gebruiken. Daaruit volgt dat ze Google vaak toestemming geven om alle data te verzamelen die het bedrijf nodig heeft, door hun privacydoelstellingen goed te keuren', zegt Edith Reads van StockApps daarover. Opvallend in het onderzoek is dat Facebook maar 2 datapunten meer verzamelt dan Apple. Dat is voornamelijk data die gebruikers zelf ingeven. Nog volgens StockApps verzamelen elk van de vijf bedrijven specifieke categorieën van gegevens, waarbij Google wederom de meeste categorieën verzameld, over verschillende systemen van locatie en Gmail-berichten tot websitegebruik.