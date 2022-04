Wie bepaalde persoonlijke informatie niet langer zoekbaar op Google wil, kan vragen om dat uit de zoekresultaten te halen. Voortaan kan dat ook als bijvoorbeeld je adres of telefoonnummer ongewenst wordt gedeeld.

De zoekmachine van Google is een handige tool, maar kan ook gebruikt worden om persoonlijke informatie van mensen op te zoeken. In het verleden kon je al resultaten met bijvoorbeeld bankrekeningnummers, kredietkaartnummers of identificatienummers (zoals je rijksregisternummer) laten verwijderen. Net zoals afbeeldingen met je handtekening op of persoonlijke medische gegevens. Dat wordt nu uitgebreid.

Voortaan kan je ook resultaten met persoonlijke contactinformatie laten weghalen, denk daarbij aan je telefoonnummer, emailadres of fysiek adres. Daarnaast wordt de lijst met identificeerbare informatie nog aangevuld met vertrouwelijke logingegevens.

Google wil zo voorkomen dat haar zoekmachine wordt gebruikt voor doxing, waarbij ter kwader trouw persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld, vaak om het slachtoffer lastig te vallen of te intimideren.

Alleen bij dreiging

De verzoeken komen wel met enkele beperkingen. Zo evalueert Google of het verwijderen de beschikbaarheid van andere informatie niet hindert. Zo zullen nieuwsartikels niet zo snel worden geweerd. Ook openbare gegevens, onder meer van overheidswebsites of andere officiële bronnen, worden niet uit de zoekresultaten verwijderd. Google waarschuwt dat de sites in kwestie wel blijven bestaan, maar het zal er niet meer naar verwijzen. Wie een zoekresultaat wil laten verwijderen kan dat hier aanvragen.

Een addertje onder het gras is wel dat voor de verwijdering van doxing-content er ook wel expliciete of impliciete bedreigingen moeten zijn, of oproepen aan anderen om dat te doen. Dat wil zeggen dat je pas op het moment van de bedreiging een verzoek kan doen dat dan nog moet worden opgevolgd. De vraag is in welke mate het dan al niet te laat is om schade te voorkomen.

