Google gaat het makkelijker maken om digitale versies van testresultaten en vaccinatiekaarten, een soort coronapas dus, op Android-toestellen te zetten. Het systeem is gelijkaardig aan de API die Google en Apple eerder al maakten voor track-and-trace systemen.

Google heeft aangekondigd dat het een update gaat uitvoeren aan zijn Passes API. Dat moet het voor ontwikkelaars van overheden en gezondheidsinstanties makkelijker maken om digitale versies van testresultaten en vaccinatiekaarten te maken en naar de toestellen van gebruikers te sturen. Het is in die zin vergelijkbaar met de API die eerder uitkwam om het voor organisaties makkelijker te maken track-and-trace apps te bouwen.

De update heeft voorlopig geen effect op de Belgische CovidSafe app, die al bestaat en een ander systeem gebruikt. Het gaat om een nieuw gebruik voor de Passes API, die nu voornamelijk wordt gebruikt om instapkaarten voor vliegtuigen, tickets en klantenkaarten te verzamelen. In dat programma zal je dus ook een Covid-kaart kunnen zetten, als je lokale vaccinatiecentrum of hospitaal dat voorziet. Net als bij het track-and-trace API zal deze ook draaien op Android vanaf versie 5.

Nog niet in EU

Het systeem wordt in eerste instantie uitgerold in de VS, waar mensen momenteel nog aangewezen zijn op de kartonnen kaartjes die ze bij hun vaccinatie krijgen. Voor ons land heeft de update dan ook geen directe gevolgen. In de EU werd vorige maand een Covid-certificaat (met QR-code) uitgerold in de verschillende lidstaten. Die 'coronapas' kan je downloaden en printen om je vaccinatiestatus te bewijzen aan de grens. Midden juni werd ook de CovidSafe app voor België voorgesteld, waarin je je digitale certificaat kunt bewaren. Die passen worden gemaakt op basis van gegevens uit de databanken van Vaccinnet en Sciensano.

