Oekraïense gebruikers van Android kunnen nu notificaties krijgen over luchtaanvallen in hun buurt.

Google kondigde de alarmfunctie aan op 1 maart en ze wordt vanaf vandaag over heel Oekraïne uitgerold. De invasie van Russische troepen in het land gaat gepaard met raketaanvallen, en dus moeten miljoenen Oekraïners steunen op luchtsirenes en waarschuwingen over aanvallen om op tijd een schuilplaats te zoeken, aldus Kent Walker, Google's president van Global Affairs in een blogpost.

Het alarmsysteem van Android komt bovenop de bestaande luchtsirenes en andere waarschuwingssystemen die het land al heeft en maakt gebruik van informatie die door de Oekraïense overheid wordt verdeeld.

