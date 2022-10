De lancering komt er twee weken nadat Google zijn cloud gaming platform Stadia sloot.

Het gaat om een nieuwe lijn van Chromebooks, gemaakt in samenwerking met Acer, ASUS en Lenovo. De laptops werden ontworpen met een specifieke focus op cloud gaming, waarbij je je games dus streamt en ze zo kan spelen zonder lokaal over zware hardware te beschikken. Waar traditionele gaming laptops dus een stevige grafische kaart en werkgeheugen hebben, is dat bij deze Chromebooks minder het geval. Wel komen ze met grotere schermen van 15-16 inch en RGB-toetsenborden om gamers te bekoren.

Ze zullen ook verscheept worden met drie voorgeïnstalleerde streamingplatformen voor games, waaronder Xbox Cloud Gaming, Geforce Now en Amazon Luna. Dat laatste is interessant, omdat Google tot voor enkele weken zijn eigen streamingplatform voor games had: Stadia. Het is bij dezen dus niet helemaal duidelijk wat de strategie is van Google als het aankomt op gamestreaming. Maar gebruikers kunnen dus hun laptops kunnen gebruiken om op andermans streamingplatform games te spelen. Het is momenteel niet duidelijk of en wanneer de laptops ook naar ons land komen. De Lenovo laptop krijgt een richtprijs mee van 599 dollar, die van Acer 650 dollar. Voor de ASUS Chromebook is nog geen prijs bekendgemaakt.

Het gaat om een nieuwe lijn van Chromebooks, gemaakt in samenwerking met Acer, ASUS en Lenovo. De laptops werden ontworpen met een specifieke focus op cloud gaming, waarbij je je games dus streamt en ze zo kan spelen zonder lokaal over zware hardware te beschikken. Waar traditionele gaming laptops dus een stevige grafische kaart en werkgeheugen hebben, is dat bij deze Chromebooks minder het geval. Wel komen ze met grotere schermen van 15-16 inch en RGB-toetsenborden om gamers te bekoren. Ze zullen ook verscheept worden met drie voorgeïnstalleerde streamingplatformen voor games, waaronder Xbox Cloud Gaming, Geforce Now en Amazon Luna. Dat laatste is interessant, omdat Google tot voor enkele weken zijn eigen streamingplatform voor games had: Stadia. Het is bij dezen dus niet helemaal duidelijk wat de strategie is van Google als het aankomt op gamestreaming. Maar gebruikers kunnen dus hun laptops kunnen gebruiken om op andermans streamingplatform games te spelen. Het is momenteel niet duidelijk of en wanneer de laptops ook naar ons land komen. De Lenovo laptop krijgt een richtprijs mee van 599 dollar, die van Acer 650 dollar. Voor de ASUS Chromebook is nog geen prijs bekendgemaakt.