Google Cloud heeft de acquisitie afgerond van Looker, een bedrijfje dat gespecialiseerd is in data analytics en machine learning. Met de aankoop is 2,6 miljard dollar gemoeid.

De deal werd in juni 2019 aangekondigd, maar in december van vorig jaar startte de concurrentiewaakhond van het Verenigd Koninkrijk, de Competition and Markets Authority een onderzoek. De CMA wilde onder meer weten of de samensmelting zou leiden tot hogere prijzen of slechtere kwaliteit, maar geeft aan dat Google nog altijd concurrentie krijgt van andere techgiganten op dit vlak, waaronder Microsoft, SAP en IBM.

Looker maakt business intelligence software op enterprise-niveau. Het bouwt onder meer dashboards voor web- en verkoopanalyse, en digitale marketing. Met de aankoop lijkt Google Cloud de achterstand op Amazon Web Services te willen inhalen. Die cloudspeler had in 2019 een marktaandeel van zo'n 32 procent, in een gigantische en nog altijd groeiende markt. Tweede is Microsoft Azure, met zo'n 17 procent. Google Cloud probeert hierbij aan te sluiten. Vorig jaar had het een marktaandeel van zo'n zes procent, een verdubbeling tegenover een jaar eerder, volgens onderzoeksbureau Canalys.

Het gaat om een van de grootste aankopen van Google in de recente geschiedenis, en de eerste grote aankoop voor nieuwe Google Cloud baas Thomas Kurian. De vorige echt grote aankoop dateert van begin 2019, toen de techgigant wearables-bedrijf Fitbit overnam voor 2,1 miljard dollar.

De deal werd in juni 2019 aangekondigd, maar in december van vorig jaar startte de concurrentiewaakhond van het Verenigd Koninkrijk, de Competition and Markets Authority een onderzoek. De CMA wilde onder meer weten of de samensmelting zou leiden tot hogere prijzen of slechtere kwaliteit, maar geeft aan dat Google nog altijd concurrentie krijgt van andere techgiganten op dit vlak, waaronder Microsoft, SAP en IBM. Looker maakt business intelligence software op enterprise-niveau. Het bouwt onder meer dashboards voor web- en verkoopanalyse, en digitale marketing. Met de aankoop lijkt Google Cloud de achterstand op Amazon Web Services te willen inhalen. Die cloudspeler had in 2019 een marktaandeel van zo'n 32 procent, in een gigantische en nog altijd groeiende markt. Tweede is Microsoft Azure, met zo'n 17 procent. Google Cloud probeert hierbij aan te sluiten. Vorig jaar had het een marktaandeel van zo'n zes procent, een verdubbeling tegenover een jaar eerder, volgens onderzoeksbureau Canalys.Het gaat om een van de grootste aankopen van Google in de recente geschiedenis, en de eerste grote aankoop voor nieuwe Google Cloud baas Thomas Kurian. De vorige echt grote aankoop dateert van begin 2019, toen de techgigant wearables-bedrijf Fitbit overnam voor 2,1 miljard dollar.