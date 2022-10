Google heeft 36 hectare aan grond gekocht in de omgeving van La Louvière. Het wil zo een optie nemen op een mogelijk nieuwe datacentersite in de toekomst

De site, zoning de Feluy , gelegen in Ecaussinnes, was eigendom van IDEA, een intercommunale voor economische ontwikkeling in de regio. De komende tijd worden er een aantal basisinfrastructuren aangelegd. Google benadrukt dat het om een 'potentieel datacenter' gaat. Wat vooral wil zeggen dat de ontwikkeling zal afhangen van de groei en nood aan de (Google) cloud.

Google heeft al jaren een van haar grote datacenters in Saint-Ghislain. Op dat terrein werd de voetafdruk de afgelopen jaren stevig uitgebreid tot vier datacenters. De laatste grote investering, 600 miljoen euro, is van 2019. Intussen werken er 400 mensen op die site.

Delen van het datacenter in Saint-Ghislain © Belga Image

Tweede nieuwe bouwgrond

In 2019 raakte al bekend dat het bedrijf een terrein kocht op de site van Ecopôle, ten noordoosten van Charleroi. De huidige aankoop past in hetzelfde stramien: geschikte terreinen kopen voor de nabije toekomst. Of en wanneer daar ook een datacenter wordt gebouwd, is nog niet duidelijk, maar het geeft het bedrijf de mogelijkheid om snel te schakelen als dat nodig is.

Het gaat voor alle duidelijkheid om een kleiner stuk grond dan in Saint-Ghislain. 'Onze site hier is ongeveer honderd hectare, de site in Feluy is iets meer dan een derde daarvan,' vertelt Frederic Descams, hoofd van de datacenters van Google in België, aan Data News.

Dat er grond wordt opgekocht zonder concrete bouwplannen is volgens Google eenvoudig te verklaren. 'We moeten klaar zijn. Als er opportuniteiten opduiken dan moeten we daar op ingaan en als het moment komt dat we moeten uitbreiden, dan kunnen we dat in België blijven doen.'

Voorbereidende werken

Descamps legt onder meer uit dat de site van Ecopôle bijvoorbeeld nog vervuild is, die wordt momenteel schoongemaakt. In Feluy is dat niet nodig, maar er wordt al wel een basisinfrastructuur gelegd. 'In digitale infrastructuur evolueert alles snel. Als er een volgende shift in cloudontwikkeling komt dan moet je klaar staan. Het kost veel tijd om een site te ontwikkelen, maar als je daar al kan voorbereiden en er staan een eerste gebouw, dan kan je dat veel sneller opschalen.'

Feluy heeft niet zoals Saint Ghislain een kanaal vlakbij, maar wel in de buurt. Al is dat niet de hoofdvereiste. 'Je wil graag de full monty, maar dat is er bijna nergens. Dus je kiest een aantal cruciale componenten. Glasvezel en elektriciteit zijn er daar twee van. Maar de site moet ook groot genoeg zijn om verschillende designs te kunnen plaatsen,' aldus het hoofd van de datacenteractiviteiten van Google in België.

Groene inspanningen

De aankondiging, in aanwezigheid van premier Alexander De Croo en telecomminister Petra De Sutter, ging gepaard met een aantal cijfers over de huidige datacenters. Dat was het eerste Google-datacenter buiten de VS en intussen is er bijna 3 miljard euro geïnvesteerd in de site in Saint-Ghislain.

Er staan intussen tienduizend zonnepanelen die samen 2,8 megawatt per jaar genereren. Tegelijk investeerde het in 2019 in 92 megawatt aan offshore windenergie. Het matcht al haar uitstoot met het genereren of aankopen van groene energie. De ambitie is om tegen 2030 haar energie volledig koolstofvrij te krijgen. 'Vandaag is 82 procent van onze energie hier carbon-free' zegt Wieland Holfelder, VP Engineering bij Google bij de aankondiging van de nieuwe site.

