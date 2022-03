De handelsrechtbank in Parijs heeft Google een boete van 2 miljoen euro gegeven voor concurrentieverstorende praktijken. Die benadelen volgens de rechtbank Franse appontwikkelaars.

De Franse overheid had Google in 2018 voor de rechtbank gedaagd. De zaak gaat over de manier waarop Google omgaat met Franse ontwikkelaars die hun apps willen verkopen via het platform van Google. De internetgigant zou daarbij tarieven opleggen, gegevens verzamelen en de contracten eenzijdig kunnen aanpassen.

'Al verschillende clausules aangepast'

De rechtbank gaf een boete, en Google moet ook binnen de drie maanden zeven bepalingen in het distributiecontract aanpassen. Google zegt dat het al verschillende geviseerde clausules heeft aangepast en dat het zijn commissie op toepassingen van kleine ontwikkelaars en abonnementen onlangs heeft verlaagd.

Ook tegen Apple loopt nog een zaak, maar daarin is er nog geen uitspraak.

De Franse overheid had Google in 2018 voor de rechtbank gedaagd. De zaak gaat over de manier waarop Google omgaat met Franse ontwikkelaars die hun apps willen verkopen via het platform van Google. De internetgigant zou daarbij tarieven opleggen, gegevens verzamelen en de contracten eenzijdig kunnen aanpassen.De rechtbank gaf een boete, en Google moet ook binnen de drie maanden zeven bepalingen in het distributiecontract aanpassen. Google zegt dat het al verschillende geviseerde clausules heeft aangepast en dat het zijn commissie op toepassingen van kleine ontwikkelaars en abonnementen onlangs heeft verlaagd.Ook tegen Apple loopt nog een zaak, maar daarin is er nog geen uitspraak.