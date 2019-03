'Google krijgt deze week derde boete voor oneerlijke concurrentie'

De zaak gaat over AdSense, de advertentiedienst rond Google's zoekmachine. De Europese Commissie opende in 2016 een antitrustzaak omdat Google externe partijen zou tegenhouden om hun AdSense-product te gebruiken. Een concurrent van Google kon dus niet adverteren via AdSense waar andere bedrijven dat wel konden.

De zaak draait vooral om wat er in 2016 en de tien jaar voorheen gebeurde. Google had op dat moment tachtig procent van de markt voor zoekadvertenties in handen. Intussen zou de informatiereus wel zijn voorwaarden hebben aangepast.

Volgens een bron van Reuters komt daar nu een boete uit verder. Hoewel het persbureau geen cijfers noemt, zou de boete wel aanzienlijk kleiner zijn dan de vorige boetes.

Google kreeg in 2017 al 2,4 miljard euro boete opgelegd voor het blokkeren van concurrenten in de shopping-tool van Google. Vorig jaar kreeg het een boete van 4,34 miljard euro om het bundelen van bepaalde apps van Google bij Android.