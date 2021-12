Een rechtbank in Rusland heeft het Amerikaanse technologiebedrijf Google vrijdag veroordeeld tot een recordboete van 7,2 miljard roebel (omgerekend zo'n 87 miljoen euro) omdat het bepaalde inhoud niet heeft verwijderd op het internet.

Volgens de rechter in Moskou maakt Google zich schuldig aan 'recidive'.

Rusland treedt de laatste jaren hardhandig op tegen grote technologiespelers, wat door het Westen als censuur wordt beschouwd. Vorige maand kregen Google en de berichtendienst Telegram nog een boete voor gelijkaardige inbreuken, van respectievelijk 2 miljoen en 4 miljoen roebel. In april kreeg Apple een miljoenenboete wegens misbruik van dominante positie en in september werden zowel Apple als Google beschuldigd van bemoeienis bij de Russische parlementsverkiezingen.

Onder meer de website van opposant Aleksey Navalny werd offline gehaald. Ook Russische technologiebedrijven zien de bui hangen. Eerder deze maand kreeg het bedrijf VK, dat in Rusland het sociale netwerk VKontakte controleert, een nieuwe CEO. Het gaat om Vladimir Kirienko, zoon van een naaste medewerker van president Vladimir Poetin.

