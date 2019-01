Google krijgt toestemming voor bewegingssensor met radar

De FCC, de Amerikaanse telecomwaakhond, heeft Google toestemming gegeven om haar Soli sensoren te gebruiken op hogere energieniveau's dan momenteel zijn toegelaten. De sensoren mogen ook op vliegtuigen worden ingezet, aldus de FCC.

Project Soli is een van de onderzoeksprojecten van ATAP, Google's departement voor ontwikkeling van mobiele technologieën. Het gaat om een bewegingssensor die radar gebruikt, in plaats van de meer traditionele infrarood- en andere camera's. Op die manier zou het mogelijk zijn om bewegingen in drie dimensies te capteren, waar nodig door textiel heen. De sensoren kunnen dus in kleding worden ingebed.

Zo zou een gebruiker een virtuele knop tussen duim en wijsvinger kunnen indrukken, of de bewegingen van een draaiknop kunnen simuleren om bijvoorbeeld het geluidsvolume van een luidspreker te veranderen zonder hem aan te raken. Officieel zou dit alternatieven moeten bieden voor gebruikers met mindere mobiliteit of met een spraakgebrek.

In maart vroeg Google aan de FCC toestemming om deze radar te gebruiken op frequenties van 57 tot 64 GHz, een niveau dat gelijkloopt met de Europese standaarden, maar hoger is dan de huidige Amerikaanse standaarden. Die niveaus zijn nodig, aldus Google, om bewegingen accurater te detecteren. De aanvraag kreeg onder meer tegenkanting van sterrenwachten, die vrezen dat de Soli-toestellen in het vaarwater komen van satellietdiensten die de aarde onderzoeken, en van astronomische radiodiensten. Deze bezwaren werden verworpen, en Google mag zijn testen verder uitvoeren.