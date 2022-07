Google gaat het voor app ontwikkelaars in Europa mogelijk maken om andere betaalsystemen te gebruiken, ze zullen dan ook een iets kleinere service fee betalen. Zo wil het bedrijf nieuwe antitrust boete vermijden.

Wie apps, behalve games, ontwikkelt voor de Google Play Store geeft vandaag 15 procent van de inkomsten uit in-app aankopen af aan Google, maar onder de Europese Digital Markets Act (DMA) moeten spelers als Google of Apple ook concurrerende betaalsystemen in die apps toelaten. Wie dat weigert riskeert een boete tot tien procent van de wereldwijde omzet.

Google komt nu aan die maatregel tegemoet. Het zal voortaan toelaten dat een ontwikkelaar een ander betaalsysteem dan dat van Google gebruikt. Daarbij zal de service fee van Google echter niet wegvallen, wel zakt ze van 15 procent naar 12 procent. Voor games wordt diezelfde regel ook ingevoerd, maar pas wanneer de DMA effectief van kracht is.

De vraag is wel in welke mate dit aantrekkelijk is voor ontwikkelaars. Google neemt immers nog steeds een stevige hap uit digitale aankopen, terwijl je als ontwikkelaar mogelijk ook een percentage afstaat aan de concurrerende betalingsverwerker die je gebruikt.

Enkel Europese gebruikers

Tegelijk is de regel ook geografisch beperkt tot gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER of EEA in het Engels). Dat zijn de 27 EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Wie als Europeaan een app ontwikkelt is voor Amerikaanse gebruikers dus nog steeds gebonden aan de oude regels.

In een blogpost waarin Google de regels uitlegt benadrukt het dat het Android ecosysteem vorig jaar 7,9 miljard euro aan omzet genereerde voor ontwikkelaars en dat haar omgeving een veilige en betrouwbare plek is voor in-app aankopen en dat het bedrijf blijft luisteren naar feedback. Al mag het ook gezegd worden dat de feedback voor deze beslissing hoofdzakelijk komt van Europese wetgeving en het feit dat Google al zo'n 8 miljard euro aan boetes moest betalen omdat het haar concurrentiepositie misbruikte volgens Europa.

