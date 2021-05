Het bedrijf kondigt een reeks nieuwigheden voor Google Foto's aan op zijn ontwikkelaarsconferentie Google I/O. Opvallend zijn onder meer wachtwoordbescherming voor specifieke foto's en opties die moeten zorgen dat je je foto's vaker bekijkt.

Opvallendste nieuwigheid, en eentje die al even op zich liet wachten, is de optie voor een afgesloten map. De zogeheten 'Locked Folder' laat je toe bepaalde foto's met een wachtwoord of biometrische verificatie te verbergen. Die worden dan niet over de verschillende platformen die aan Foto's gelinkt zijn verspreid of bijvoorbeeld getoond in je Google Hub.

Animatie

Foto's bevat ondertussen vier biljoen foto's, maar die worden volgens Google zelf amper bekeken, een meerderheid van de opgeslagen beelden zouden zelfs nooit zijn aangeklikt. Een logische veronderstelling is dat veel mensen de dienst gebruiken als archief voor alles wat ze met hun smartphone fotograferen. Google wil echter dat je vaker naar die foto's kijkt, en rolt daarvoor onder meer visualisatie-opties uit.

Zo kan je meerdere foto's kiezen die in een slow motion animatie terecht komen voor het soort beeld dat goed staat als screensaver of in digitale fotokaders. Het systeem werkt door gebruik te maken van je 'restfoto's'. Veel mensen die een moment proberen te fotograferen, maken namelijk meerdere foto's voor en na de 'ideale' foto, en via AI kan Google die foto's aan elkaar linken om je stilstaande beelden te animeren. Verwacht je uiteraard niet meteen aan een Dreamworks-film, maar het effectje is alvast leuk.

AI

Nog een nieuwigheid, die we klasseren onder 'AI kent u beter dan u zelf weet', is wat Google 'kleine gewoontes' noemt. Mensen nemen vaak foto's van dezelfde onderwerpen. Soms is dat zeer duidelijk: mijn foto-album bestaat bijvoorbeeld voor 60% uit foto's van mijn kat. Andere mensen hebben die patronen of gewoontes misschien zelf niet door. Google gaat die gelijkaardige foto's samenbrengen nu in een map 'Little Patterns'.

Tot slot zijn er nog de foto's die je even niet wil zien. Zo maakt Google het makkelijker om de tools te vinden die je toelaten om bepaalde periodes of personen te verbergen. Je zal ook foto's van bijvoorbeeld je ex uit de Memories en Best of Month collecties kunnen verwijderen, zodat ze wederom niet ongevraagd opduiken.

