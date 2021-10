Kinderen, tieners of hun ouders kunnen Google nu vragen om foto's weg te halen uit de resultaten van de 'image search' zoekmachine van het bedrijf. Het gaat om een nieuwe beschermingsfunctie die wereldwijd wordt uitgerold.

Je kan vanaf nu foto's van kinderen 'onzoekbaar' laten maken op Google. 'We geloven dat deze verandering jonge mensen meer controle zal geven over hun digitale voetafdruk, en waar hun beelden gevonden kunnen worden in de zoekmachine', aldus Google in een blogpost. De procedure vereist mogelijk extra verificatie, maar het bedrijf zal je wel laten weten wanneer de beelden worden weggehaald.

De functie wordt wereldwijd uitgerold. Gebruikers binnen de EU konden al langer, onder het 'recht om vergeten te worden', vragen om hun gegevens te laten verwijderen uit de zoekresultaten. Vermoedelijk wordt het systeem voor kinderen wat breder en eenvoudiger.

De aanpassing werd door Google in augustus aangekondigd, en gaat nu dus in voege. Bedoeling is om minderjarigen meer privacy te bieden, mogelijk in afwachting van strengere wetgeving hierrond in de VS. Bij de andere aankondigingen die Google toen deed was onder meer het standaard privaat maken van video-uploads van kinderen, en een opschoonactie van YouTube-kanalen gericht aan kinderen.

