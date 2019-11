Stadia, het platform van technologiereus Google voor het streamen van videospelletjes, is vandaag gelanceerd in België en dertien andere landen. De dienst belooft gamers de mogelijkheid om op eender welk scherm spelletjes te spelen.

Via het platform zullen volwaardige computergames in hoge kwaliteit te spelen zijn vanaf een computer, televisie, tablet of ook smartphone (maar dan momenteel nog enkel de Pixel van Google). Gamers hebben enkel een compatibel scherm en een Stadia-controller nodig, die 69 euro kost. De spelletjes moeten daarbij niet gedownload worden en ze zullen draaien op de servers van Google, zodat de speler geen krachtige computer of spelconsole nodig heeft. Google heeft momenteel twee datacenters in België. Binnenkort komt daar nog een derde bij.

Momenteel is enkel de 'Premiere Edition' beschikbaar. Die kost 129 euro en bevat de controller, een Chromecast Ultra om de spelletjes te streamen naar de tv. Ook zit daarin al een abonnement van drie maanden op 'Stadia Pro', dat daarna 9,99 euro per maand kost. Sommige games zitten niet in het abonnement en moeten apart worden aangekocht.

Volgend jaar komt ook een basisversie op de markt, waaraan geen maandelijkse kosten zijn verbonden, maar waarbij de spelletjes wel in een lagere kwaliteit worden gestreamd. Het aanbod is enkel beschikbaar via streaming. Er is dus geen download mogelijk voor een offline-modus.

De markt van 'cloud gaming' vertegenwoordigt momenteel een omzet van minder dan 300 miljoen euro, aldus het audiovisueel en telecommunicatieinstituut in Europa (IDATE). Tegen eind 2020 zal dat volgens het instituut oplopen tot 406 miljoen euro en tot 1,2 miljard voor 2024. De totale videogame-industrie vertegenwoordigde vorig jaar een omzet van 120 miljard dollar.