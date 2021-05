Op haar eigen Data Cloud Summit komt Google met een paar nieuwigheden rond Google Cloud. Het gaat onder meer om een uitbreiding van de database- en data-analyseportfolio.

Datastream is dienst voor een real-time datareplicatie. Zo kan je databases van Oracle of MySQL repliceren op Google clouddiensten. Dat moet volgens Google helpen met real-time analyse en databasereplicaties.

Analytics Hub moet het mogelijk maken om real-time analytics-uitwisselingen te maken, samen te stellen en te beheren. Je kan ook datasets combineren met publieke Google-data.

Dataplex is dan weer een dienst om gegevens snel en op schaal te beveiligen, integreren, analyseren en beheren zonder dat de data moet verplaatst of gedupliceerd worden.

Kleinere aankondigingen

Naast de drie grote aankondigingen komt Google ook met een paar kleinere nieuwigheden. Zo is er voortaan een preview van BigQuery Omni for Microsoft Azure en zijn Looker for Microsoft Azure en BigQuery ML Anomaly Detection voortaan algemeen beschikbaar.

Ook komt er vanaf het derde kwartaal Dataflow Prime aan. Daarbij worden kunstmatige intelligentie en machine learning gebruikt om voorspellingen te maken rond streaming, zoals het proactief ontdekken van technische knelpunten.

Voor Cloud Spanner, een relationele database, wordt de instapprijs verlaagd met negentig procent en komt er binnenkort granular instance sizing aan. Ook komt Google binnenkort met BigQuery federation to Spanner, waarmee gebruikers van BigQuery queries kunnen uitvoeren op transactionele data in Spanner.

