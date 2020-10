Google, onderdeel van techreus Alphabet, heeft een nieuwe Nest Audiospeaker en een nieuwe Chromecast gelanceerd. Met de nieuwe gadgets wil het techconcern de concurrentie aangaan met onder meer webwinkelreus Amazon. Daarbij gaat het met name om slimme toepassingen voor in huis.

De nieuwe Nest Audio, die voor 99 dollar te koop is (en zo'n honderd euro in Europa), is de vervanger van de Google Home speaker. De nieuwe speaker lijkt meer op de recent geüpdatete homespeakers van het concern. Het nieuwe apparaat bezit technologie van de duurdere Google Home Max die de luidsprekers zijn geluid laat aanpassen aan de omgeving. Over die technologie wordt nog wel juridisch gesteggeld.

Google voert momenteel een aantal rechtszaken uit met speakermaker Sonos op het gebied van octrooien van audiotechnologie. Volgens Sonos heeft Google inbreuk gemaakt op zeker vijf patenten. Het gaat dan om de mogelijkheid van de luidspreker om zich aan te kunnen passen aan de locatie en de mogelijkheid om vanuit de cloud te streamen. Ook op het gebied van interactie tussen speakers zou Google gebruikmaken van gepatenteerde technologie. Al deze functies zitten in de nieuwe Nest.

Meerdere kleuren

Google heeft volgens gegevens van marktonderzoeker Voicebot Research momenteel ongeveer 31 procent van de speakermarkt in handen, tegen 53 procent voor Amazon. Het aandeel van Apple is met 3 procent bescheiden.

De nieuwste Google-speaker wordt geleverd in meerdere kleuren en is vergelijkbaar met de HomePod van Apple. De iPhone-maker werkt zelf overigens aan een kleinere en goedkopere luidspreker. Amazon lanceerde onlangs zijn nieuwe ontwerp van de Echo-speaker.

Google TV

Google hield woensdag een zogeheten 'Launch Night In', waarop het nieuwe producten presenteert. Aan de nieuwe Chromecast van Google hangt een prijskaartje van bijna 50 dollar. In Europa zou dat neerkomen op zo'n 70 euro (in de Duitse Google Store alvast). Het apparaat is uitgerust met een Google-branded afstandbediening met spraakbesturing. Ook zitten er speciale Netflix- en YouTube-knoppen op.

Het tv-besturingssysteem Google TV is verder bijgewerkt en is, net als de vorige modellen, via een HDMI-poort op de tv aan te sluiten. Google TV is een vernieuwde versie van Android TV met een nieuwe gebruikersinterface. Verder kan het aanbevelingen doen voor het bekijken van diensten zoals YouTube. Google zei dat verschillende andere Android TV-toestellen uitgerust zullen worden met het besturingssysteem.

De nieuwe Nest Audio, die voor 99 dollar te koop is (en zo'n honderd euro in Europa), is de vervanger van de Google Home speaker. De nieuwe speaker lijkt meer op de recent geüpdatete homespeakers van het concern. Het nieuwe apparaat bezit technologie van de duurdere Google Home Max die de luidsprekers zijn geluid laat aanpassen aan de omgeving. Over die technologie wordt nog wel juridisch gesteggeld.Google voert momenteel een aantal rechtszaken uit met speakermaker Sonos op het gebied van octrooien van audiotechnologie. Volgens Sonos heeft Google inbreuk gemaakt op zeker vijf patenten. Het gaat dan om de mogelijkheid van de luidspreker om zich aan te kunnen passen aan de locatie en de mogelijkheid om vanuit de cloud te streamen. Ook op het gebied van interactie tussen speakers zou Google gebruikmaken van gepatenteerde technologie. Al deze functies zitten in de nieuwe Nest.Meerdere kleurenGoogle heeft volgens gegevens van marktonderzoeker Voicebot Research momenteel ongeveer 31 procent van de speakermarkt in handen, tegen 53 procent voor Amazon. Het aandeel van Apple is met 3 procent bescheiden.De nieuwste Google-speaker wordt geleverd in meerdere kleuren en is vergelijkbaar met de HomePod van Apple. De iPhone-maker werkt zelf overigens aan een kleinere en goedkopere luidspreker. Amazon lanceerde onlangs zijn nieuwe ontwerp van de Echo-speaker.Google TVGoogle hield woensdag een zogeheten 'Launch Night In', waarop het nieuwe producten presenteert. Aan de nieuwe Chromecast van Google hangt een prijskaartje van bijna 50 dollar. In Europa zou dat neerkomen op zo'n 70 euro (in de Duitse Google Store alvast). Het apparaat is uitgerust met een Google-branded afstandbediening met spraakbesturing. Ook zitten er speciale Netflix- en YouTube-knoppen op.Het tv-besturingssysteem Google TV is verder bijgewerkt en is, net als de vorige modellen, via een HDMI-poort op de tv aan te sluiten. Google TV is een vernieuwde versie van Android TV met een nieuwe gebruikersinterface. Verder kan het aanbevelingen doen voor het bekijken van diensten zoals YouTube. Google zei dat verschillende andere Android TV-toestellen uitgerust zullen worden met het besturingssysteem.