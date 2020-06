Google heeft via zijn incubator Area 120 een nieuw platform gelanceerd dat gebruikers postjes moet tonen die aan hun interesses voldoen. Het systeem lijkt een beetje op Pinterest, maar dan met meer machine learning.

Keen, zoals het platform heet, is beschikbaar op het web en via Android. Volgens oprichter CJ Adams moet het ding een alternatief bieden voor 'gedachteloos browsen' in online feeds. Het idee erachter is dat je kiest waar je meer tijd aan wil besteden, en je die content vervolgens cureert, schrijft Adams in een blogpost. Zo maak je een 'keen' over een onderwerp, zij het broodbakken, k-pop of grafisch design met beelden en postjes over dat onderwerp, die je vervolgens kunt delen. Keen moet je ook helpen om nieuwe content te vinden gebaseerd op wat je al leuk vindt. Google zet hier sterk in op zijn machine learning, die informatie moet bovenhalen over jouw favoriete onderwerpen, zelfs als je nog niet veel links hebt opgeslagen. Dat lijkt sterk op de 'borden' van Pinterest, met een snuifje 'Google Alerts' erbij. Het is al weer even geleden dat Google zich op de sociale mediamarkt stortte (herinner u Google Plus), dus het is interessant om zien dat ze het nog eens proberen. Mogelijke concurrent Pinterest is ondertussen wel erg groot in de hobby-niche van het web, waar Keen op lijkt te azen. Waar Google speelt op machine learning, kan Pinterest bogen op zijn eigen investeringen in kunstmatige intelligentie, maar ook op een grote gebruikersbasis van hobbyisten die elkaar postjes aanraden.