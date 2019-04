Met Cloud Code lanceert Google een aantal plug-ins die het in klassieke ontwikkelomgevingen zoals Visual Studio Code en IntelliJ makkelijker moeten maken om cloud-native apps te bouwen.

Google is van oordeel dat een Integrated Development Enviroment (IDE) zoals Visual Studio Code en IntelliJ de beste manier zijn om productief te ontwikkelen, maar het bedrijf is van oordeel dat ze vooral geschikt zijn voor lokaal draaiende apps. Zeker als het gaat om verschillende cloudomgevingen kan het zijn dat er pas in een late ontwikkelfase fouten worden ontdekt.

We moeten daarbij nuanceren dat de twee genoemde IDE's wel degelijk voor cloudtoepassingen kunnen worden ingezet. Maar Google wil het met haar eigen plugins wel makkelijker maken. Cloud Code bevat onder meer container tools zoals Skaffold, Jib en Kunectl, waarbij je als gebruiker continu feedback krijgt op je project tijdens het bouwen vanuit een lokale of remote Kubernetes-omgeving. Het project van Google moet het ook makkelijker maken om Google API's in je applicatie te integreren.

In het kort haalt Cloud Code een deel overhead weg voor wie voor verschillende omgevingen ontwikkelt en op tijd wil nagaan of er daarbij problemen kunnen opduiken. "Dit laat ontwikkelaars focussen op de code, niet op de configuratie of hun bestanden, daar zorgen wij voor," legt Bali Bhat, vicepresident product en design bij Google Cloud, uit. "Dit geeft developers één ervaring, zij het on premise of voor de cloud, ook als dat geen Google-cloud is."