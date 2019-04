Google lanceert 'serverloos' compute platform

Met haar nieuwe dienst Cloud Run wil Google apps in containers laten draaien in een serverloze omgeving. Opvallend: je betaalt daarbij per honderd milliseconden.

De dienst is er voor bedrijven die bepaalde code hebben, maar zich geen zorgen willen maken over hoe en waar ze moet draaien. "Je kan dit op GKE (Google Kubernetes Engine, nvdr) fully managed draaien, maar even goed dezelfde code elders uitrollen. Het is allemaal gebaseerd op open source en open standaarden," zegt Oren Teich, director voor product management bij Google.

Cloud run is een fully managed service die serverless is. Dat wil zeggen dat je betaalt voor de rekenkracht die je gedurende een periode nodig hebt, maar daarbij geen rekening moet houden met hoeveel servers je voorziet. "Als je dit met een virtuele machine doet, ben je nog altijd zelf verantwoordelijk voor een deel van de infrastructuur, zegt Teich. "Sommige klanten vinden dat geweldig, maar er zijn ook klanten die niet willen nadenken over services of geen operations team hebben. Ze willen gewoon hun code gebruiken en laten draaien."

Cloud Run kan net zoals het vorig jaar gelanceerde Knative op GKEdraaien, het is daar een compatibiliteitslaag op GKE. Over de exacte prijszetting kon Google tijdens de voorstelling nog niet veel kwijt omdat het eerder complex is, gezien het bedrijf per honderd milliseconden aanrekent. Maar het belooft wel dat de prijzen zeer binnenkort online te vinden zijn.

Volgens Google biedt het huidige landschap beperkingen in de runtime support of zit je met een vendor lock-in. Google belooft daarbij de kracht en het gemak van serverless computing in combinatie met de flexibiliteit van containers. "We willen hier het beste van twee werelden samenbrengen waarbij bedrijven zelfs een 20 jaar oude binary kunnen draaien," zegt Teich. Daarbij wijst hij vaak op het ecosysteem dat er vandaag rond Docker, virtualisatietechnologie voor containers, bestaat.

"Met Docker is er een heel ecosysteem beschikbaar en gaan we geen proprietaire manier opleggen maar wel de tools gebruiken die in de open source gemeenschap beschikbaar zijn."

Cloud Run is momenteel beschikbaar als publieke bèta, voorlopig nog met een paar beperkingen zoals momenteel één core per instance en 1 gigabyte per instance. Wel heeft Google al een aantal partnerschappen rond met onder meer Datadog, NodeSource, GitLab en StackBlitz die integratieondersteuning bieden voor Cloud Run.