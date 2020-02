Google heeft een eerste testversie van Android 11 op de wereld, en dan vooral op de ontwikkelaars van deze wereld, losgelaten.

De nieuwste versie van Android, nummer 11 ondertussen, is nu in testversie te downloaden voor de meeste nieuwe Pixel telefoons. Nieuw in die versie van het mobiele besturingssysteem is de mogelijkheid om gesprekken vast te zetten in een 'bubble' op je scherm, ook als die geen nieuwe meldingen binnenkrijgen. Die gesprekken moeten zo altijd makkelijk te openen blijven, zo staat de lezen in de Android blog.

Daarnaast komen er onder meer veranderingen aan de manier waarop Android met je locatiegegevens omgaat. Gebruikers kunnen een app eenmalig de toegang geven tot een locatie, of bepaalde apps standaard verbieden om je locatie in de achtergrond bij te houden. Andere veiligheidstoevoegingen maken het bijvoorbeeld moeilijker voor apps om naar je opgeslagen data te kijken, buiten hun eigen mapje.

Verder houdt Android 11 rekening met de verschillende ontwerpen van moderne smartphones. Schermen met een onderbreking erin voor de camera, of 'watervalschermen' met geanimeerde zijkanten kunnen ingesteld worden, zodat apps daar rekening mee houden. Voor 5G-telefoons heeft Google dan weer enkele API's aangepast. Die zouden nu sneller moeten connecteren om mee te kunnen met de inherente snelheid van 5G-verbindingen.

De nieuwste versie van Android, nummer 11 ondertussen, is nu in testversie te downloaden voor de meeste nieuwe Pixel telefoons. Nieuw in die versie van het mobiele besturingssysteem is de mogelijkheid om gesprekken vast te zetten in een 'bubble' op je scherm, ook als die geen nieuwe meldingen binnenkrijgen. Die gesprekken moeten zo altijd makkelijk te openen blijven, zo staat de lezen in de Android blog. Daarnaast komen er onder meer veranderingen aan de manier waarop Android met je locatiegegevens omgaat. Gebruikers kunnen een app eenmalig de toegang geven tot een locatie, of bepaalde apps standaard verbieden om je locatie in de achtergrond bij te houden. Andere veiligheidstoevoegingen maken het bijvoorbeeld moeilijker voor apps om naar je opgeslagen data te kijken, buiten hun eigen mapje. Verder houdt Android 11 rekening met de verschillende ontwerpen van moderne smartphones. Schermen met een onderbreking erin voor de camera, of 'watervalschermen' met geanimeerde zijkanten kunnen ingesteld worden, zodat apps daar rekening mee houden. Voor 5G-telefoons heeft Google dan weer enkele API's aangepast. Die zouden nu sneller moeten connecteren om mee te kunnen met de inherente snelheid van 5G-verbindingen.