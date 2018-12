Google leert zijn vertaaldienst om minder seksistisch te zijn

Google Translate zal verschillende opties geven wanneer woorden uit genderneutrale talen, zoals het Turks, worden vertaald naar talen die wel geslachten toekennen.

De vertaaldienst van Google Translate wordt de laatste jaren getraind met machine learning. Vertalingen zijn dus gebaseerd op voorbeelden die Google op het web verzamelt en, zo zegt de techgigant in een blog, zo sluipen ook vaak achterhaalde stereotypen mee in de vertaling. Woorden als 'sterk' of 'dokter' zullen door Google Translate sneller geassocieerd worden met mannen, terwijl woorden als 'mooi' of het Engelse 'nurse' (verpleger, verpleegster), richting vrouwelijk aanleunen.

Voor vertalingen is dat soort vooroordelen vooral een probleem wanneer je talen met genderneutrale woorden moet omzetten naar talen die wel geslachten toekennen. Het Turkse 'o bir doktor' kan bijvoorbeeld 'hij is dokter' betekenen, maar ook 'zij is dokter'. Tot nu toe vertaalde Google Translate dat standaard als 'hij is dokter'. Niet representatief voor de huidige situatie, zegt Google, dus geeft het gebruikers nu de keuze.

Translate zou na een nieuwe update zowel vrouwelijke als mannelijke vertalingen moeten geven voor een woord als 'chirurg' wanneer je zinnen van het Engels naar het Frans, Italiaans, Portugees, Turks en Spaans vertaalt. Ook Turkse zinnen die naar het Engels worden vertaald, krijgen meer mogelijkheden.

Volgens Google's blog is de update uitgerold, maar een eerste korte test toont daar nog niet veel van. Translate lijkt op dit moment vooral in de war. Een dokter krijgt mannelijke bijvoeglijke naamwoorden als hij of zij sterk is, en vrouwelijke als het om een mooie dokter gaat, bijvoorbeeld. De 'defaults' waarvan sprake in de blog, zitten er in onze test alvast nog in.

Bedoeling is om de functie in een tweede fase uit te breiden naar meerdere talen, en naar andere programma's, zoals mobiele apps.