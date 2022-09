De 'Tasks' app zal binnenkort over verschillende Google-platformen werken, van Gmail en Agenda tot Google Assistent.

Op zich is het gek dat dit nog niet bestond, maar Google kondigt in een mededeling aan dat het Google Tasks, de app waarmee je reminders voor jezelf maakt, nu integreert met Google Assistent en de verschillende G Suite apps zoals Agenda en Gmail. Het idee is dat je een reminder zo doorheen het hele systeem mee kunt nemen.

Een en ander moet het bovendien makkelijker maken om to-do-lijstjes samen te stellen op basis van de reminders die je al had voor die dag. Gebruikers zouden op deze manier eindelijk een overkoepelend taakbeheer krijgen voor al hun Google-gerelateerde apps.

Tasks

In dat hele systeem wordt Tasks de centrale pin. Je zal bijvoorbeeld Gmail-berichten aan je to-do lijst kunnen toevoegen. Je kan Google Assistent melden dat de groene bak buiten moet die avond, waarna de app dat toevoegt aan de taken. Ook reminders in je Google Agenda zullen in Tasks terechtkomen. Wat Google hier doet is dus, na lange tijd, zijn verschillende platformen compatibel maken zodat je een reminder van het ene platform meeneemt naar het andere, iets wat tot nu toe niet helemaal werkte.

Google belooft de veranderingen 'in de komende maanden' uit te rollen. Dat zal in de eerste plaats als 'opt-in' gebeuren. Later wordt de nieuwe gang van zaken de standaard.

