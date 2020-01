Google heeft in samenwerking met de Janelia Research Campus de breinverbindingen van een fruitvliegje in kaart gebracht. Het gaat om een 3d-model in de hoogste resolutie tot nu toe.

Het 3d-model is een weergave van zo'n 25.000 zenuwcellen of neuronen in de hersenen van een fruitvliegje die onderling met elkaar in verbinding staan.

Het team van Google en de Janelia Research Campus wist een dermate hoog scherpteniveau te bereiken door delen van het brein in ultradunne 'plakjes' (20 micron) te snijden. Deze stukjes werden vervolgens gedigitaliseerd en met behulp van een elektronenmicroscoop weer aan elkaar gehecht. Het resultaat is zo gedetailleerd, met dusdanig weinig onderbrekingen, dat het een beeld geeft van het traject van de individuele neuronen doorheen de hersenen.

Ondanks de hoge mate van detaillering toont het 3d-model uiteindelijk maar een kwart van de in totaal 100.000 neuronen in het brein van een fruitvliegje. De menselijke hersenen zijn vele malen complexer en bevatten naar schatting 100 miljard zenuwcellen.

Het beeldmateriaal en de bijbehorende data van de in kaart gebrachte breinverbindingen kunnen via de website van de Janelia Research Campus door iedereen worden bekeken en bestudeerd.

