Binnenkort wordt het eenvoudiger om een zoekresultaat met persoonlijke info over jezelf te laten verwijderen. Het zijn opties die vandaag al bestaan, maar veel gebruiksvriendelijker worden.

Google verzamelt bijna alle informatie op het publieke internet, maar daardoor is het soms eenvoudig om iemands persoonlijke contactgegevens of andere gevoelige gegevens op te zoeken. Wie zulke resultaten uit Google wou halen moest tot nu toe een formulier invullen, het was niet moeilijk, maar het vroeg een aantal stappen.

Dat gaat binnenkort een stuk eenvoudiger. Volgens 9to5Google krijg je binnenkort de optie om in de Google-app op Android meteen aan te geven dat iets persoonlijke info van jezelf bevat. In de app, komt een knop met drie stipjes ('About this result'). In dat menu kan je direct aangeven dat je het resultaat wil verwijderen.

De nieuwe methode moet nog worden uitgerold en het is niet bekend of en wanneer ze ook voor Belgische gebruikers beschikbaar is, en of het ook in de browser of voor iOS beschikbaar wordt.

Google is sinds dit jaar wel een stuk meegaander in het verwijderen van resultaten die persoonlijke informatie vrijgeven. De actie van Google voorkomt weliswaar enkel dat de bewuste pagina in de resultaten opduikt. De site zelf blijft uiteraard wel beschikbaar voor wie ze rechtstreeks bezoekt.

