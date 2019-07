Google's controversiële plan om een gecensureerde versie van zijn zoekmachine te bouwen voor China, is afgevoerd. Dat heeft het bedrijf gezegd aan de rechterlijke commissie van de Amerikaanse senaat.

Het project zou vorig jaar al zijn stopgezet, maar Google leek niet happig om dat zo te verwoorden, waardoor geruchten bleven dat het toch op een of andere manier aan iets gelijkaardigs werkte. "We hebben Project Dragonfly beëindigd," zegt Google's VP Karah Bhatia nu op een hoorzitting voor de rechterlijke commissie in de Amerikaanse senaat. Dat is ook bevestigd door een woordvoerder van het bedrijf, die toevoegt dat Google geen plannen heeft om een zoekmachine voor China te lanceren.

Originele doel van Project Dragonfly was om een zoekmachine te bouwen die zich schikt naar de censuurregels van China, een van de grootste markten ter wereld. Google's apps zijn daar nu verboden, omdat het bedrijf enkele jaren geleden weigerde zoekresultaten te filteren. De plannen voor een gecensureerde zoekmachine kwam echter snel onder vuur, onder meer door Google's eigen medewerkers, die vonden dat het project tegen de waarden van het bedrijf inging. De zoekmachine zou bijvoorbeeld websites als wikipedia en bbc uitfilteren om tegemoet te komen aan China's regels.