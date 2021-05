Google maakt Workspace, waaronder Docs, Sheets, Drive en Gmail, een pak interactiever. Onder de noemer smart canvas gaan de verschillende apps nauwer op elkaar inspelen.

Smart Canvas is geen nieuw product of dienst van Google, maar wel een reeks verbeteringen en nieuwe functies om de werktools van Google aan elkaar te koppelen. 'Het zijn tools die we al lang kennen en gebruiken, maar het wordt zo wel makkelijk om smart canvas in je werk te krijgen', vertelt Erika Trautman, director Google Workspace.

Als voorbeeld toont Google een document waar je met meerdere mensen toegang toe hebt. Er staat een tabel in die linkt naar andere documenten op Drive, mensen of documenten kunnen getagd worden, aan die tag hangt hun huidige beschikbaarheid of werkplek. Vergaderingen worden meteen gelinkt aan de vergadering in Google Calendear enz...

Dat wordt verder aangevuld met templates, standaarddocumenten voor een brainstorm, vergadernota's of andere veelgebruikte documentvormen.

Verder krijgen Documenten ook functies op basis van machine learning. Zo krijg je suggesties wanneer je taalgebruik niet inclusief is, of wanneer je vloekwoorden gebruikt. Dat is momenteel enkel in het Engels, de bedoeling is om dat in de toekomst ook naar andere talen uit te rollen, maar daar is nog geen termijn voor bekend.

Google rolt smart canvas wereldwijd uit en dat zowel voor de betalende professionele versie als voor gebruikers met een gratis Google-account.

Lastig voor browserextensies

Ongeveer gelijk met de aanpassingen gaat Google ook de manier waarop documenten worden gegenereerd veranderen. Tot nu toe gebruikte Google Docs HTML-gebaseerde rendering. Dat wordt binnenkort een canvas-gebaseerde aanpak. Dat heeft als voordeel dat de online documentensoftware beter presteert en een consistentere ervaring op verschillende platformen moet geven.

Maar dat kan problemen opleveren voor add-ons in de browser. Techradar.com waarschuwt dat die aanpassing de werking van sommige extensies kan verstoren. Wie zo'n extensie ontwikkelt kijkt binnenkort dus best na of ook die moet worden aangepast.

