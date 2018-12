Google mag tweede datacenter in Nederland bouwen

Volgens het lokale Hollands Kroon Actueel heeft Google op 19 december de goedkeuring gekregen voor een bouwvergunning die het op 28 mei had ingediend.

Het datacenter komt op Agriport, een terrein in Noord-Holland waar Google (of beter gezegd Google's moederbedrijf Alphabet) zo'n 70 hectare grond kocht. Agriport is een gebied voorzien voor bedrijfsterreinen en serres. Ook Microsoft heeft er een datacenter staan

Voor Google is het het tweede datacenter in Nederland, in 2016 opende het al een eerste center in Groningen.