Google-managers verzetten zich tegen gecensureerde zoekmachine

De briefschrijvers benadrukken dat het ze niet om China te doen is. ,,De Chinese regering is niet de enige die bereid is om de vrije meningsuiting in te perken en die mensen bespiedt om afwijkende meningen te onderdrukken.'' Als Google daar in meegaat, kunnen andere landen hetzelfde van de zoekmachine eisen, zeggen ze.

Het project van Google, onder de codenaam Dragonfly, lekte in augustus uit. Het deed veel stof opwaaien, ook al was de lancering volgens Google zelf nog ver weg. Google had zich acht jaar geleden juist teruggetrokken uit China uit protest tegen de verplichte censuur. Google hanteerde sinds zijn beginjaren het motto 'Don't be evil' (wees niet kwaadaardig), maar schrapte dat eerder dit jaar. De briefschrijvers zeggen dat Google eerder ,,bereid was om waarden voorrang te geven op winsten'', maar dat ze nu ,,niet meer geloven dat dit het geval is''.

Ook mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil dat Google stopt met het ontwikkelen van een Chinese zoekmachine. De beweging voerde actie bij Google-vestigingen over de hele wereld.

China heeft in de afgelopen jaren een grote censuur van het internet op poten gezet, de Grote Firewall. Chinezen kunnen geen gebruik maken van diensten als Gmail, Google Maps, Facebook, YouTube, Wikipedia, Twitter, Instagram en Pinterest. Wie zoekt op woorden als Tibet, democratie, mensenrechten of op de namen van dissidenten, vindt niets. Diensten om die censuur te omzeilen, zoals virtuele privénetwerken, worden tegengewerkt. Ook geheimtaal is verboden. Zo moeten Chinezen zwijgen over Winnie de Poeh. Het beertje zou namelijk de code zijn voor president Xi Jinping.