Een aantal grotere wereldsteden is door Google gedetailleerder in kaart gebracht. Zo kunnen gebruikers van de navigatie-app Google Maps nu ook zaken als zebrapaden en stoepen terugvinden.

Google toont in bepaalde steden voortaan ook nauwkeuriger hoe breed een weg is. Op drukke straten staan vluchtheuvels nu eveneens aangegeven. Nog nieuw is de weergave van wandelpaden en trappen in parken.

De nieuwe gedetailleerde weergave is momenteel alleen nog beschikbaar voor het centrum van Londen, New York City, San Francisco en het centrum van Tokio. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt of Belgische steden ook een upgrade krijgen.

Google toont in bepaalde steden voortaan ook nauwkeuriger hoe breed een weg is. Op drukke straten staan vluchtheuvels nu eveneens aangegeven. Nog nieuw is de weergave van wandelpaden en trappen in parken.De nieuwe gedetailleerde weergave is momenteel alleen nog beschikbaar voor het centrum van Londen, New York City, San Francisco en het centrum van Tokio. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt of Belgische steden ook een upgrade krijgen.