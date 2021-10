Google Maps, dat de gebruiker normaal de snelste route tussen twee punten laat zien, zal voortaan ook de meest duurzame route tonen. Dat is die waar men het minste brandstof verbruikt, rekening houdend met onder meer de drukte op de weg. Deze nieuwe applicatie wordt ingevoerd in de VS en vanaf volgend jaar ook in Europa. Het gaat om één van de vele initiatieven van het Amerikaanse technologiebedrijf Google, om zijn gebruikers meer duurzame keuzes te laten maken.

Topman Sundar Pichai van moederbedrijf Alphabet wijst erop dat klimaatverandering niet langer een ver-van-zijn-bed-show is, maar voor heel wat mensen een reële dreiging. 'Over de hele wereld bedreigen natuurbranden, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden onze gezondheid, onze economie en onze toekomst op deze planeet', zei hij, en dus is directe actie nodig.

Het technologieconcern zelf sprak eerder al de ambitie uit om tegen 2030 volledig koolstofvrij te kunnen opereren. Dat is nu al voor 67 procent van de datacenters het geval, klonk het nog. Maar Google wil dus niet alleen de eigen activiteiten, maar ook die van zijn gebruikers duurzamer maken.

Bij zoekacties op het platform zal meer dan ooit aandacht worden geschonken aan de klimaatimpact. Zo zal bij het boeken van een vliegtuigticket via Google Flights ook de CO2-uitstoot van de vlucht worden weergegeven. Die verschilt trouwens niet alleen tussen verschillende vluchten, maar bijvoorbeeld ook tussen de plaatsen op eenzelfde vlucht. 'Een ticket is business class is altijd vervuilender, want neemt meer plaats in', aldus Stephanie Horton van Google. Ook voor hotels zal de klant informatie over duurzaamheidsinitiatieven te zien krijgen.

Voor wat transport betreft, gaat Google de meest duurzame route afficheren. 'We geloven hiermee meer dan een miljoen ton CO2-uitstoot per jaar te kunnen besparen', klonk het. Wie bij de aankoop van een wagen de modellen vergelijkt in Google Search, zal informatie krijgen over de (verbruiks)kost van hybride en elektrische modellen versus wagens met een klassieke brandstofmotor. Deze applicatie start dit jaar in de VS en komt pas later naar onze contreien.

Maar Google denkt ook aan fietsers, door informatie te verschaffen over deelfietssystemen in 300 steden over de hele wereld. In Google Maps komt er een light-navigatieversie voor fietsers. Tot slot biedt het telecombedrijf ook een dienst aan steden aan, om hun verkeerslichten via artificiële intelligentie te optimaliseren. Momenteel loopt er een project in Israël, waarbij het brandstofverbruik met 10 à 20 procent verminderd werd.

