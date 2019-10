Google komt weer met een aantal maatregelen om de privacy en beveiliging van de gebruiker te verbeteren. Zo krijgt ook navigatieapp Google Maps een incognitomodus en zijn er vernieuwingen aan de Google Assistent. Ook komt er een nieuwe tool om de veiligheid van wachtwoorden op te schroeven.

De incognitomodus wordt binnenkort wereldwijd beschikbaar in Google Maps op Android. Wanneer een gebruiker die incognitomodus inschakelt, worden de activiteiten daarop niet bewaard in het Google-account.

Verder is in YouTube ook in te stellen dat een zoek- en kijkgeschiedenis automatisch wordt verwijderd. Ook wordt het makkelijker om via de Google Assistent opdrachten te geven als: 'Verwijder het laatste wat ik tegen je heb gezegd.'

Tenslotte introduceert Google de Password Checkup, die laat zien of de gebruiker goeie en dus veilige wachtwoorden gebruikt.