Google Maps krijgt een redesign. De nieuwe versie moet gedetailleerder zijn en het makkelijker maken om natuurlijke elementen zoals bergen, bossen en woestijnen op kaart te herkennen.

Google zegt dat het zich gebaseerd heeft op satellietbeelden en dat het een nieuw algoritme gebruikt om die te interpreteren. Je zou met de meer gedetailleerde kaarten sneller moeten kunnen afleiden of een regio bijvoorbeeld bergachtig is, met sneeuw op de hoogste toppen, of dat er stranden zijn en meer.

De update van Google Maps zal vanaf deze week in alle 220 landen uitgerold worden waar de app nu al ondersteund wordt. Daarnaast krijgen de straatkaarten krijgen in bepaalde steden de volgende maanden ook een gedetailleerde update. In New York, San Francisco en Londen komen er bijvoorbeeld details bij over trottoirs en zebrapaden, waar de kaart nu gewoon de straat laat zien.

Google zegt dat het zich gebaseerd heeft op satellietbeelden en dat het een nieuw algoritme gebruikt om die te interpreteren. Je zou met de meer gedetailleerde kaarten sneller moeten kunnen afleiden of een regio bijvoorbeeld bergachtig is, met sneeuw op de hoogste toppen, of dat er stranden zijn en meer. De update van Google Maps zal vanaf deze week in alle 220 landen uitgerold worden waar de app nu al ondersteund wordt. Daarnaast krijgen de straatkaarten krijgen in bepaalde steden de volgende maanden ook een gedetailleerde update. In New York, San Francisco en Londen komen er bijvoorbeeld details bij over trottoirs en zebrapaden, waar de kaart nu gewoon de straat laat zien.