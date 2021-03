Google zal met zijn kaartendienst Maps binnenkort steeds de meest ecologische route aanbevelen. Dat is een van de vernieuwingen aan de dienst op basis van artificiële intelligentie die het Amerikaanse internetconcern heeft aangekondigd.

'Binnenkort zal Google Maps standaard de route kiezen met de laagste koolstofvoetafdruk wanneer die route ongeveer dezelfde aankomsttijd heeft als de snelste route', zegt Dane Glasgow van Google Maps. 'In gevallen waarbij de milieuvriendelijke route de aankomsttijd aanzienlijk zou kunnen verhogen, laten we je de relatieve CO2-impact van de routes zien zodat je kan kiezen.'

Wie altijd de snelste route wil, kan dat aangeven bij de voorkeuren in de instellingen. Om de nieuwe dienst te kunnen aanbieden, werkte het bedrijf samen met het National Renewable Energy Lab van het Amerikaanse ministerie van Energie.

Voorlopig alleen in VS

De functie houdt rekening met onder meer de hellingsgraad van wegen en vertragingen van files. In de eerste plaats zal de nieuwe functionaliteit 'later dit jaar' in de Verenigde Staten beschikbaar worden gesteld in de apps op zowel Android als iOS. Een wereldwijde uitrol volgt later.

